Sete funcionários do aeroporto do Porto constituídos arguidos por furto de bagagens e carga

Seis funcionários do aeroporto do Porto foram constituídos arguidos após uma operação da PSP contra furto de bagagens e carga, concluída na quinta-feira, anunciou hoje o Comando Metropolitano da polícia.

Segundo um comunicado da PSP, os "funcionários de empresas que prestam serviços de apoio no âmbito das bagagens e das cargas, em conjugação de esforços, procediam ao furto de objetos de bagagens dos passageiros, assim como da carga proveniente da importação ou para a exportação".

"Através da abertura ou arrombamento furtavam artigos como, roupa, calçado, equipamentos eletrónicos, ourivesaria, relojoaria, quantias monetárias, entre outros", detalhou a força de segurança.

A operação levada a cabo pela Divisão de Investigação Criminal, com o apoio da Divisão de Segurança Aeroportuária, resultou na constituição de arguidos de "seis homens com idades compreendidas entre os 42 e os 59 anos", todos funcionários das empresas que integram aquela infraestrutura.

Durante as buscas domiciliárias realizadas a propósito da operação, "foram recuperados alguns bens, mormente equipamentos eletrónicos (computador portátil, 'tablet' pc's, repetidores de sinal, telemóveis, colunas de som) relógios, artigos de vestuário, mochilas".

Foram ainda apreendidos 3.150 euros, moeda estrangeira e "documentação diversa com interesse no âmbito da referida investigação", indicou a PSP, ao detalhar que os 10 mandados de busca domiciliária e 18 não domiciliária ocorreram "nas áreas da Maia, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e Gondomar", no distrito do Porto.