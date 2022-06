Shakira e Piqué confirmam separação após rumores de possível traição

Nos últimos dias, a relação das duas celebridades tem estado no centro das atenções, depois de ter sido revelado no podcast “Mamarazzis” das duas jornalistas espanholas Laura Fa e Lorena Vasquez, que Shakira tinha apanhado Piqué em flagrante com outra mulher, o que terá ditado a rutura entre o casal, garantiram.





É oficial. Shakira e Pique anunciaram, este sábado, que estão separados, depois de 12 anos de união.

Num comunicado enviado à agência espanhola EFE, a cantora e o futebolista confirmaram o rumor que esteve a pairar sobre a comunicação social nos últimos dias.

"Lamentamos confirmar que nos estamos a separar. Pelo bem-estar nos dois filhos, que são a nossa máxima prioridade, pedimos respeito e privacidade. Obrigado pela compreensão", indica a nota oficial, que não mencionou qualquer referência aos recentes rumores.

Segundo as jornalistas, a mulher com quem o defesa-central do Barcelona estaria era uma jovem loira de 20 anos que trabalhará como organizadora de eventos.

Shakira estará a viver dias difíceis. De acordo com a revista espanhola Hola!, a cantora terá sido levada para um clínica em Barcelona no dia 28 de maio devido a um ataque de ansiedade. As fontes da revista dizem que a colombiana foi vista a chorar compulsivamente dentro de uma ambulância. E Piqué estaria fora da viatura preocupado com a agora ex-mulher.

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, conheceram-se pouco antes do Mundial da África do Sul, em 2010. Têm dois filhos: Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.