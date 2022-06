Viggo Mortensen esclarece dúvidas com um teste de despistagem precoce à demência

Vários membros da família do ator de 63 anos foram diagnosticados com demência, nomeadamente os pais que lutaram com esta condição.





O ator Viggo Mortensen quis limpar todas as dúvidas que tinha sobre a possibilidade de poder desenvolver demência e por isso fez um teste de despistagem precoce à doença mental.

Vários membros da família do ator de 63 anos foram diagnosticados com demência, nomeadamente os pais que lutaram com esta condição.

A estrela da saga “Senhor dos Anéis” já fez o teste de sangue para saber se estava geneticamente predisposto a desenvolver esta doença. O resultado indicou que Mortensen é pouco provável que seja afetado com demência.

"Disseram: ‘'Não parece provável que a consiga’”, afirmou o ator ao site Page Six na estreia em Nova Iorque do seu último filme, "Crimes do Futuro", no Teatro Walter Reade, na passada quinta-feira.

"Claro, nunca se sabe. Tento aproveitar ao máximo todos os dias porque um dia tudo acabará. Tudo o que se pode fazer é aproveitar ao máximo o tempo que se tem", frisou.

Viggo Mortensen protagoniza o filme do realizador canadiano David Cronenberg, no qual interpreta um artista performativo famoso que mostra a metamorfose do seu corpo.