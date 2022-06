Várias ONG juntam-se para tentar bloquear compra do Twitter por Elon Musk

Várias Organizações Não Governamentais (ONG) juntaram-se para bloquear a compra do Twitter por Elon Musk, o patrão da Tesla.

"Se não bloquearmos esta operação, (Musk) vai dar um megafone aos demagogos e aos extremistas, que (...) incitam ao ódio, à violência e ao assédio", disse Nicole Gill, diretora executiva da Accountable Tech, em comunicado divulgado na sexta-feira.

Esta organização, que tem como objetivo responsabilizar as grandes empresas digitais, querem que as autoridades, os acionistas e os anunciantes, assim como os reguladores, vejam "de perto" o projeto controverso de Musk, que já teve vários conflitos com o regulador bolsista dos EUA (SEC, na sigla em Inglês).

A coligação de ONG, argumentou ainda Gill, espera "mobilizar os acionistas", "tornados mais vulneráveis" pelo "comportamento errático" de Musk.

Recorde-se que, no final de maio, vários acionistas do Twitter apresentaram uma queixa contra o empresário, acusando-o de ter manipulado o mercado para ganhar poupanças na sua tentativa de aquisição da rede social.