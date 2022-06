Tiroteio nos EUA provoca três mortes e vários feridos

Um tiroteio que ocorreu na noite de sábado, em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, provocou a morte de três pessoas, e pelo menos outras 11 ficaram feridas.

Foram disparados tiros contra uma multidão no centro da cidade e um policia disparou contra o atacante, mas não se sabe se este foi atingido, disse D.F. Pace, um agente da polícia, numa entrevista citada pela agência Associated Press.

"Podem imaginar que estavam centenas de pessoas em South Street, como fazem todos os fins-de-semana, quando o tiroteio começou", adiantou a autoridade.

Não foi efetuada nenhuma prisão e duas armas foram recuperadas.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.