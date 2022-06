Segunda autópsia ao corpo de João Rendeiro confirma suicídio

A primeira autópsia aconteceu em Durban, na África do Sul, quatro dias depois da morte do antigo líder do BPP.





Depois de a família do ex-banqueiro ter pedido uma segunda autópsia, já tendo uma sido feita na África do Sul, por considerar que poderia existir envolvimento de terceiros na morte do mesmo, a perícia médico legal confirmou a tese de suicídio. A informação foi apurada pela CMTV junto do Instituto de Medicina Legal, em Lisboa.

