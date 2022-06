Autor do crime será o marido da vítima. Primeiro fugiu, mas depois acabou por se entregar à GNR.





Uma mulher morreu, esta segunda-feira, depois de ter sido baleada no peito, em Felgueiras.

A vítima foi atingida com dois tiros de caçadeira no peito e abdómen, segundo o Jornal de Notícias.

Após o crime, o autor do crime colocou-se me fuga, mas posteriormente entregou-se no posto da GNR de Lousada.

O atirador será o marido da vítima.