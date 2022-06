Rapper Trouble morre baleado em casa de amiga

Mariel Semonte Orr, um rapper que atua com o nome Trouble, morreu no fim de semana, foi morto a tiro, no interior de uma habitação de um complexo de apartamentos nos subúrbios de Atlanta, a sua cidade natal.

O músico tinha 34 anos e foi morto poucas horas depois de ter realizado um espetáculo. A imprensa norte-americana adianta que Trouble estaria a visitar uma amiga e que um homem, com quem essa mulher teria uma "disputa doméstica", invadiu a casa e abriu fogo atingindo o rapper no peito, tendo o óbito sido declarado no local.

A notícia da morte do músico foi confirmada pela Def Jam Recordings, editora discográfica norte-americana, através de uma publicação feita na manhã de domingo.

"Os nossos pensamentos e orações estão com as crianças, entes queridos e fãs do Trouble", pode ler-se. "Uma verdadeira voz para a sua cidade e uma inspiração para a comunidade que orgulhosamente representava."

A imprensa internacional adiantou ainda que foi identificado um suspeito: Jamichael Jones, de 33 anos, que ja estava a ser procurado pelas autoridades.