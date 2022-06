Príncipe Harry e Meghan Markle já estão de volta aos Estados Unidos

Depois de uns dias passados no Reino Unido, o príncipe Harry e Meghan Markle já estão de volta a casa.

O casal foi visto em Santa Barbara, na Califórnia, depois de a sua chegada aos Estados Unidos.

De acordo com o jornal The Sun, Harry e Meghan deixaram Londres, com os filhos Archie e Lilibet, no domingo, perdendo assim as celebrações finais do jubileu, mais especificamente o desfile do Jubilee Platinum Peagent e a aparição surpresa da própria rainha na varanda.