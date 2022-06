6 de junho 2022 às 18:39

59 rohingyas foram encontrados abandonados numa ilha tailandesa

De acordo com a assistente do Parque Nacional de Tarutao, Mumeen Malinee, o grupo foi encontrado por uma patrulha no sábado passado numa praia na ilha de Dong, na província de Satun, que faz fronteira com a Malásia.