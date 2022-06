Penélope Cruz vence o Prémio Nacional de Cinema 2022

A atriz espanhola Penélope Cruz foi distinguida com o Prémio Nacional de Cinema 2022, por unanimidade do júri que reconheceu a intérprete “pelos sucessos alcançados em 2021, que juntam todos os colecionados numa carreira excecional ”.

O Ministério da Cultura e Desporto, que atribui o prémio, recordou em comunicado que a artista foi, no ano passado, a primeira atriz espanhola a vencer a Taça Volpi no Festival de Cinema de Veneza e também recebeu a sua quarta nomeação para os Óscares, “tornando-se a intérprete espanhola mais nomeada na história”.

Além disso, segundo o El Confidencial, o júri destacou que "estes prémios somam-se a outros que já reconheceram o seu talento, como o Prémio de Melhor Atuação Feminina em Cannes, junto com suas co-estrelas de 'Volver', o Óscar de Melhor Atriz no elenco, César Honorário, o Prémio Donostia em San Sebastián e as 13 indicações de Goya, das quais ganhou três”.

Além disso, a decisão também destaca a atriz como “uma das cabeças visíveis de uma geração - anos 90 - que levou a uma renovação do cinema espanhol, participando em muitos dos filmes emblemáticos e aclamados internacionalmente”. Desde então, lê-se no comunicado, “o seu enorme talento e versatilidade abriram-lhe as portas para colaborar com cineastas de todo o mundo, mantendo também um vínculo firme com o cinema espanhol”.

“Comprometida com o seu ofício, ela busca a excelência no seu trabalho, graças ao qual criou alguns dos personagens mais inesquecíveis da história do nosso cinema. Por todas estas razões, Penélope Cruz é uma atriz icónica cujo brilhante legado enriquece o património cultural espanhol”, acrescentou o júri.