Kate Middleton usa vestido no Jubileu de Platina inspirado na princesa Diana

A família dos duques de Cambridge destacou-se de várias formas nas comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. O pequeno príncipe Louis evidenciou-se pela sua personalidade rejubilosa, enquanto a sua mãe Kate Middleton não dececionou o público com a sua postura, mas também nos visuais escolhidos para os eventos.

Um dos looks que usou no última dia das comemorações recebeu um grande destaque pelo facto de se assemelhar com um visual da princesa Diana.

A duquesa usou um vestido azul, com um padrão polka, que remete ao vestido utilizado pela princesa falecida.