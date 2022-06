UE aprova carregador universal para vários dispositivos eletrónicos

A partir do outono de 2024, o carregador USB tipo C vai ser universal para todos os telemóveis, 'tablets' e câmaras nos 27 países que formam a União Europeia (UE).

Com o acordo assinado esta terça-feira entre o Parlamento Europeu (PE) e os Estados-membros, os consumidores vão deixar de precisar de carregadores e cabos diferentes para os vários aparelhos eletrónicos portáteis de pequena e média dimensão.

Independentemente do fabricante, os telemóveis, 'tablets', leitores eletrónicos, auriculares, câmaras digitais, auscultadores, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis recarregáveis através de um cabo com fios serão equipados com uma porta USB tipo C, indica o acordo.

O novo regulamento visa limitar os resíduos prejudiciais ao ambiente e defender os direitos dos consumidores, que se veem a acumular carregadores incompatíveis para os diferentes dispositivos, seja por comprar um equipamento de uma marca diferente ou por desenvolverem novos tipos de porta USB.

Mas esta mudança também vai atingir computadores pessoais. Após a entrada da nova legislação da UE, haverá um prazo de 40 meses para que os carregadores destes equipamentos também se alterem.

Desta forma, após as férias de verão, o Parlamento e o Conselho da UE terão de aprovar formalmente o acordo antes de este ser publicado no Jornal Oficial da UE.

O acordo entrará em vigor 20 dias após a sua publicação e as suas disposições começarão a ser aplicadas após 24 meses, no outono de 2024.

Note-se que as novas regras não se aplicarão aos produtos colocados no mercado antes da data de aplicação.