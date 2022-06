Fim de semana prolongado com temperaturas acima dos 30 graus e noites tropicais

Massa de ar tropical vinda do Norte de África faz subir muito as temperaturas.





Prevê-se uma subida das temperaturas em todo o território continental, podendo oscilar entre os 30 e 35 graus, estimando-se valores ainda mais elevados, na ordem dos 40 graus, na Beira Baixa, vale do Tejo e interior do Alentejo.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na faixa costeira ocidental, os valores deverão ser ligeiramente inferiores, variando aproximadamente entre 25 e 30 graus, devido à previsão de vento que poderá ser por vezes forte durante as tardes.

As máximas "deverão estar entre 5 e 12 graus acima dos valores médios para a época do ano, situação que é comum nesta altura do ano, e que neste contexto levará à emissão de avisos de tempo quente, em particular no interior".

Já as temperaturas mínimas deverão subir na sexta-feira, prevendo-se noites tropicais no interior, em especial do centro e sul e no sotavento algarvio.

O IPMA alerta ainda para o possível ‘transporte’ de poeiras oriundas do norte de África. O estado do tempo é assim influenciado por uma "massa de ar tropical proveniente do Norte de África/Península Ibérica transportada na circulação conjunta de um anticiclone localizado sobre a região dos Açores”.

Na próxima semana, a tendência, a começar logo na segunda-feira, aponta para uma pequena descida dos valores de temperatura, em especial da máxima, entre 2 e 5 graus.