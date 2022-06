Detidos dois homens após serem apanhados com armas durante raio-X no aeroporto

Os dois suspeitos, informa ainda a PSP; foram confrontados com a possibilidade da suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de uma unidade de conta, no valor de 102 euros.





A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens no aeroporto de Lisboa pela posse de armas proibidas.

Em comunicado, a força de segurança explica que as detenções ocorreram em dias diferentes. No dia 3 de junho, um dos dos homens, de 21 anos, foi abordado pela polícia, depois de, "no rastreio da sua bagagem de cabine no RX, se perceber existir um objeto proibido de acordo com o Regime Jurídico de Armas e Munições". Assim, a PSP acabou por apreender uma "faca com abertura automática tipo ponta e mola com 8 cm de lâmina, no total aberta tem 20 cm", diz o comunicado.

O detenção do segundo homem, de 56 anos, ocorreu três dias depois, em 6 de junho, também na sequência do rastreio de bagagem de cabine no RX, em que foi encontrada uma "arma branca dissimulada - Cardsharp - Sinclair". Depois, "questionado sobre a posse da referida arma, declarou ser sua."

Os dois suspeitos, informa ainda a PSP; foram confrontados com a possibilidade da suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de uma unidade de conta, no valor de 102 euros. Acabaram por concordar, efetuando o pagamento do respetivo montante, o qual deve reverter a favor da Instituição Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com cancro.