8 de junho 2022 às 20:01

Boris Johnson assegura que "nada nem ninguém" o vai parar

Boris Johnson confessou que é normal "ter colecionado oponentes políticos" ao longo de uma carreira que, disse, "mal começou", depois de ter sido confrontado no início do debate semanal na Câmara dos Comuns com o facto de 148 deputados terem votado contra si numa moção de censura, na segunda-feira.