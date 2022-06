Efemérides de 9 de Junho

1386 O Tratado de Windsor, entre D. João I de Portugal e Ricardo II de Inglaterra, que tem assegurado a independência do País e é considerado o Tratado internacional entre 2 Estados mais antigo do mundo, foi assinado há 636 anos.

1898 A China arrendou Hong Kong ao Reino Unido por 99 anos há 124 (como uma consequência remota das Guerras do Ópio, 1839-42 e 1856-60), tendo recuperado a sua soberania, depois de complexas negociações bilaterais, em 1997 – vindo a servir de exemplo ao processo de devolução de Macau (em Dezembro de 1999).

1934 Deu-se à 88 anos a primeira aparição do Pato Donald, no desenho animado The Wise Little Hen, da série Silly Symphony da Disney.

1974 Reiniciaram-se há 18 anos as relações diplomáticas entre Portugal e a Rússia, na sequência do 25 de Abril e quando Gorbatchov tinha o Poder em Moscovo.

1996 Os estaleiros de Gdansk, autêntica vanguarda da já longínqua redemocratização da Polónia (conduzida pelo sindicalista moderado e católico Lech Walesa), declararam falência há 26 anos.

2014 O Congresso de Deputados espanhol aprovou há 8 anos com ampla maioria a norma, de um só artigo, que formalizou a abdicação do Rei Juan Carlos a favor do filho Felipe.

2016 A Comissão Europeia aprovou há 6 anos proposta de aquisição do Banco BPI pelos espanhóis do CaixaBank, no âmbito do regulamento de fusões.

2021 O novo Presidente dos EUA, Joe Biden, fez a sua primeira viagem internacional há 1 ano ao Reino Unido, para participar numa reunião do G7.