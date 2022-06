Exportações sobem 17,3% e importações crescem 29,2%

As exportações e as importações de bens cresceram 17,3% e 29,2%, respetivamente, em abril deste ano. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela serem de destacar os crescimentos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (+26,7% e +29,7%, respetivamente) e de combustíveis e lubrificantes (+95,5% e +128,4%, pela mesma ordem).

No entanto, excluindo estes últimos, as exportações e as importações aumentaram 13,1% e 18,5%, respetivamente.

No que diz respeito ao défice da balança comercial de bens, este agravou-se em 1039 milhões de euros face ao mesmo mês do ano passado, atingindo os 2445 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice foi de 1493 milhões de euros, aumentando 465 milhões de euros quando comparado a abril de 2021.

O gabinete de estatística diz ainda que, no trimestre terminado em abril, as exportações e as importações cresceram 16,9% e 33,9%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2021. Comparando com o trimestre terminado em abril de 2020, as exportações e as importações aumentaram 53,4% e 56,1%, respetivamente.