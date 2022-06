Todos os dias são dias da criança

Querida avó,

Celebrámos recentemente o Dia da Criança.

Todos os dias, quando vejo a Guerra na Ucrânia, fico a imaginar o futuro daquelas crianças.

Vi uma reportagem, recentemente, de uma mãe que dizia ter ficado com a casa parcialmente destruída. O filho ficou sem brinquedos e não tem escola. O parque infantil, onde a criança brincava diariamente, também ficou destruído. Como se não bastasse, o animal de estimação tinha desaparecido e não via o pai desde o início da guerra.

O entretém da criança é passar o dia à janela a ver os enterros dos vizinhos.

Estas imagens vão ficar tatuadas para sempre nas memórias desta e de outras crianças!

Quantos netos deixaram de ver os avós e não sabem se mais alguma vez os irão voltar a ver?

Tão importante que é a ligação intergeracional entre avós e netos.

Na casa dos avós há direito a tudo: bolachas antes do jantar, brincadeiras entre os estudos, presentes sem data especial, conversas fora de horas, confidências que os pais nem sonham…

São momentos como estes que nunca se esquecem e que tornam os avós peças fundamentais na vida dos netos.

Na casa dos meus avós a cozinha estava aberta 24h. A hora de dormir era negociável. Passava horas a ouvir os meus avós a contarem-me histórias da sua infância e a partilhar tradições.

Como sabes, gosto sempre de voltar às memórias de infância.

Sempre ouvimos dizer que as crianças de hoje serão os homens de amanhã e que o futuro do mundo depende da felicidade das crianças do presente.

Como será que as crianças ucranianas (e outras) vão ser no futuro?

A gargalhada de uma criança é das melhores coisas do mundo.

Espero que estas crianças voltem a ter muitas razões para sorrir.

Sabes que uma entre outras tantas coisas que adoro em ti é do teu sorriso de criança.

Nunca permitas que a criança que vive em ti desapareça.

Bjs

Querido neto…

Há umas coisas na tua carta com que eu não concordo – mas tudo bem, neste país ainda há liberdade de expressão! Antes de mais há duas expressões que eu detesto:

a) ‘As crianças são os homens de amanhã’.

Não, as crianças são as crianças de hoje e é nelas enquanto crianças que devemos pensar.

b) ‘A criança que há em mim’.

Em mim não há nenhuma criança. Entendo-as muito bem, sei como abordá-las – mas sou uma adulta a fazer isso.

Como eu digo sempre, nunca me lembro de ‘educar’ os meus filhos. Eles viviam connosco, participavam de tudo, assistiam às nossas conversas. E antes de adormecerem, costumávamos sempre recordar o que de bom e de menos bom tinha acontecido nesse dia.

E tenho uma extraordinária relação com os meus netos – mas, na minha casa, eles não tinham direito a tudo. Ou seja, o que eu sabia que os pais não queriam que eu fizesse – eu não fazia. Nunca fui daquele tipo de avó de estragar os netos. De resto, a minha neta mais velha mandava mais neles do que eu… Ela olhava para o relógio e, às 9 em ponto, mandava a mais nova para a cama. Tal como aos restantes irmãos. Até chegar a hora dela, também cumprida religiosamente.

E dentro deste horário divertíamo-nos imenso. Uma vez a televisão estragou-se e eles iam lá ficar. E agora? Pensei…

Nem se lembraram da televisão, tinham outras coisas bem mais divertidas para fazer, como os telejornais inventados (o banco do piano em cima da mesa fazia de écran, e eles falavam.)

Crianças muito politizadas, havia uma cena no telejornal que entrava sempre: a minha neta mais nova, muito séria, a interromper a emissão porque queria fazer uma comunicação ao país. ‘Sou a mãe do Passos Coelho e quero dizer que não foi essa a educação que eu lhe dei. Obrigada’. E saía. E eles riam que nem uns malucos.

E também gostavam muito de pegar numa lista telefónica e descobrirem os nomes mais idiotas que lá vinham. Tínhamos uma lista que nem acreditas.

E hoje fico por aqui.

Bjs