Arraiais. Guia para a noite mais longa de Lisboa

por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

A vontade de festejar é muita e locais para o fazer não faltam. Os arraiais já começaram a dar o ar da sua graça um pouco por toda a cidade e arredores mas o grande momento decorre na noite de 12 para 13 – feriado em Lisboa e em outros locais do país – com as tão conhecidas marchas populares a apresentarem-se na Avenida da Liberdade. O carro, já sabe, é para deixar em casa. No entanto, é preciso lembrar que há pré-avisos de greve de vários transportes como é o caso do metro ou da CP. A festa está prometida mas o regresso a casa poderá ser uma verdadeira aventura.

Desfile de Marchas na avenida da liberdade

Após dois anos sem festejos devido à covid-19, este ano regressam as marchas populares e o desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Esta é uma oportunidade única para os marchantes mostrarem as singularidades dos seus bairros, apostando em cores, nas músicas e brilhos, reinventando uma vez mais a tradição que ganhou fama nos anos 30 do século XX. Este ano, pela primeira vez, a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa desce a Avenida. Como é habitual, o desfile integra também uma marcha convidada, que este ano chega de Coimbra: a Marcha Popular de Ribeira de Frades. 12 de junho

Alfama e Castelo

“Alfama é que é”. Este é um dos pregões mais ouvidos para quem optar por ir para Alfama, um dos arraiais mais tradicionais de Lisboa. E para quem quer acabar a noite em grande então o melhor é esperar pelos marchantes que chegam ao bairro a seguir ao desfile da Avenida da Liberdade. O centro da festa acontece no Largo de São Miguel, onde há sempre um palco, mas conte com música em todos os cantos. Prepare-se para uma verdadeira multidão, com estrangeiros à mistura. Tudo em nome da animação. E para quem está naquela zona não custa subir um pouco e ir até ao Castelo onde também aqui não falta animação. Todo o mês de junho

Santos em Santos e... uma feira popular

Música pimba (ou popular, como preferir), cerveja, sardinhas e... uma espécie de feira popular. Em Santos, os Santos Populares também se comemoram e à grande. As festas já começaram mas ainda não acabaram, por isso, tem muito tempo ainda para se divertir. O recinto dos Santos em Santos está aberto todos os dias: de segunda a sexta entre das 14h às 2h e aos fins de semana e feriados das 12h às 2h. Na noite mais longa do ano em Lisboa, véspera de Santo António, as portas só fecham às 4h. Lá dentro, encontram-se as mesmas diversões da Feira de Inverno, mas com uma roda gigante. Todos os dias, Terrapleno de Santos

Santos noventeiros

Nascidos nos anos 90 ou não, todos adoramos viajar no tempo. E se há um bom evento para o fazer é, claro, o Revenge of the 90’s. E, juntando com os santos populares, o resultado é Santos Noventeiros. A festa decorre no dia 12 de junho, a partir das 17h na Alameda das Universidades. A animação estará a cargo de muitos nomes conhecidos do público como Ruth Marlene ou Saul. O melhor de tudo é que a entrada é grátis e aberta a toda a família, incluindo aos animais. Claro que sardinha e cerveja não vão faltar para comemorar o Santo António. 12 de junho, a partir das 17h

Bica, Bairro Alto e Cais do Sodré

Este é mais um dos arraiais que arrasta multidões. Mas prepare-se para sentir os pés quase no ar nas ruas íngremes da Bica, enquanto vai ouvindo “A Bica é linda”. A animação está a cargo das várias associações recreativas do bairro, que vai acontecendo ao longo de todo o mês de junho, com muitos bailaricos, sardinhas, bifanas e música popular. A festa prolonga-se pelo Bairro e pelo Cais do Sodré. No dia 12, ponto alto, no palco montado no Largo de Santo Antoninho pode contar com a apresentação dos míticos Pão com Manteiga. Todo o mês de junho

Fado, dj’se muita animação na Vila Berta

Classificada como Imóvel de Interesse Público, em 1996, a Vila Berta não perde um mês de junho para celebrar. As festas, obviamente, já começaram mas vão continuar. Assim, se quiser dar um bom pezinho de dança, a programação é variada e para todos os gostos: Fado Vadio (hoje), DJ Cota Ruizadas (10), Bra’thers Band (11), Tudo ao Molho e DJ Cota Ruizadas (12), no último dia. Os carros de bois, como existiam há uns anos, já não marcam presença na Vila Berta mas o resto é garantido: os festejos são os mesmos, há bailarico, sardinha assada, cerveja e manjericos. Até dia 12, final do dia

Santos populares com chefs no Beato

Para quem gosta de comer, este é um evento imperdível. A Praça, no Hub Criativo do Beato, em Marvila, vai abrir ao público um dos edifícios já terminados para que seja mais um dos muitos palcos dos Santos Populares em Lisboa durante junho e julho. Funciona todos os fins de semana (sexta, sábado e domingo, das 17h às 24h e mostra charcutaria, queijaria, azeite, bebidas e também uma pequena mercearia. Existe ainda a parte da cozinha que vai contar com petiscos portugueses. Com o calor, destaque para a esplanada. Nestes espaços há chefs, bartenders e produtores de vinho. Nos dias 10, 11 e 12 de junho a programação está relacionada com os Santos Populares. Fins de semana de junho e julho, 17h às 24h

Arraial Veggie Vibes

Esqueça as sardinhas, as febras e o chouriço, neste arraial só encontra soluções vegetarianas. Mas sem dúvida que promete ser um dos mais curiosos eventos de Santos Populares em Lisboa. No entanto, conte com chouriço assado vegan, seitanas (versão de seitan das bifanas) e até caldo verde. A entrada é livre e só paga o que consumir. O Veggie Vibes surgiu em 2019 apenas como um evento de street food vegan e vegetariano, mas acabou por acontecer cinco vezes, nesse mesmo ano. Conte com muita música, dança e convívio. De 10 a 13 de junho, Mercado de Santa Clara (zona da Feira da Ladra)