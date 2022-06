Bebé atingido com tiro de arma do pai disparado por irmão

Um bebé, com menos de dois anos, foi baleado no ombro pelo seu irmão, na sexta-feira, quando estavam em casa, em Setúbal.

O pai das crianças é militar da GNR e estava com o mais novo ao colo quando o mais velho, de sete anos, disparou e atingiu o bebé no ombro. A criança ferida foi levada para Hospital de Setúbal e não corre perigo de vida, escreve o Jornal de Notícias.

Foi o pai, militar da GNR de 40 anos, na altura sozinho em casa com as duas crianças, quem levou os filhos ao hospital, onde depois a PSP foi informada. No mesmo dia, foram recolhidas provas na casa onde ocorreu o disparo.

As autoridades recolheram o invólucro e a arma, que estaria guardada num armário. O pai não soube explicar como é que o filho de sete anos teria conseguido chegar à arma. O Jornal de Notícias adianta ainda que o menino foi submetido a um teste de pólvora, para determinar que foi ele quem disparou a arma.

O caso está agora nas mãos do Ministério Público. O pai deverá ser alvo de inquérito pois tinha o dever de guardar a arma num local seguro e fora do alcance das crianças.