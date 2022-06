Ronaldo, Moutinho e Guerreiro não viajam para a Suíça com a seleção

Os jogadores Cristiano Ronaldo, João Moutinho e Raphäel Guerreiro não viajam com a seleção portuguesa para a Suíça, no quarto jogo do Grupo A2 da Liga das Nações, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), este sábado.

Cristiano Ronaldo e Raphäel Guerreiro não estiveram sequer no treino deste sábado de manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, João Moutinho ainda trabalho com o resto da equipa, mas nenhum dos três vai estar em campo contra a Suíça no domingo, no jogo da Liga das Nações.

O selecionador Fernando Santos explica os motivos pelos quais estes três futebolistas irão falhar o jogo com os suíços, numa conferência de imprensa marcada para hoje.