Cerca de 60 concelhos do país em perigo máximo de incêndio, diz IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou este domingo que cerca de 60 concelhos, respetivos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Faro e Beja apresentam hoje um perigo máximo de incêndio.

No que diz respeito ao distrito de Bragança, os concelhos que estão sob este alerta são Mirandela, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro, Vila Flor, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Bragança e Alfândega da Fé.

Já em Vila Real, em perigo máximo de incêndio encontram-se os concelhos de Valpaços e Murça, no distrito de Vila Real, e Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

Na Guarda, estão os concelhos de Vila Nova de Foz Coa, Pinhel, Almeida, Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres e Gouveia. E em Viseu, os concelhos são São João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Tabuaço, Penedono, Mangualde e Armamar.

Para Castelo Branco, o IPMA colocou em alerta os concelhos do Fundão, Covilhã, Belmonte, Oleiros, Castelo Branco, Sertã, Proença-a-Nova, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.

No centro, em Santarém, estão em perigo máximo de incêndio os concelhos de Constância, Abrantes, Sardoal, Mação, Vila Nova da Barquinha e Tomar. Em Portalegre, estão os concelhos de Nisa, Gavião, Portalegre, Castelo de Vide e Marvão. Em Beja, o IPMA colocou sob este aviso o concelho de Almodôvar.

Já no sul, em Faro, os concelhos a resgistar com este alerta são Lagos, Silves, São Brás de Alportel, Portimão, Faro, Tavira, Loulé, Castro Marim e Alcoutim.

Os termómetros irão subir até segunda-feira, segundo prevê o IPMA, atingindo na generalidade do território temperaturas máximas entre 30 e 35 graus Celsius, com valores mais elevados, da ordem de 40 graus, na zona da Beira Baixa, vale do Tejo e interior do Alentejo.