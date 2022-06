Quatro mísseis russos provocam 22 feridos em Chortkiv

A Rússia lançou um ataque, de quatro mísseis, em Chortkiv, na Ucrânia, provocando 22 feridos e destruindo parcialmente uma base militar, informou este domingo o governador regional de Ternopil, Volodymyr Trush.

"Todos os mísseis eram do Mar Negro. Uma instalação militar e instalações civis foram parcialmente destruídas. Não há vítimas [mortais], mas temos feridos - 22 pessoas foram hospitalizadas", disse Trush. Entre os feridos, está uma criança de 12 anos.

A mesma fonte disse ainda que quatro edifícios foram danificados.

⚡️ Civilian casualties reported in Russia’s attack on Chortkiv, Ternopil Oblast.



Ternopil Oblast Governor Volodymyr Trush hasn’t specified the number of casualties but said there were children among those injured in the attack on June 11. No fatalities have been reported.