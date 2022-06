Bairro da Madragoa vence 88.º edição das Marchas Populares

Dois anos depois de uma pausa forçada pela pandemia de covid-19, o bairro da Madragoa venceu a 88.º edição do concurso das Marchas Populares de Lisboa, anunciou, esta segunda-feira, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

Em segundo lugar ficou Alcântara e em terceiro Alto da Pina, vencedor em 2019. Pela Avenida da Liberdade desfilaram outros 17 bairros este ano: Mouraria, Castelo, Carnide, Bela Flor -Campolide, Bairro Alto, Bairro da Boavista, Penha de França, Lumiar, Belém, Baixa, Campo de Ourique, Alfama, Ajuda, Marvila, Bica, São Vicente e Olivais.

Quanto às restantes distinções, a EGEAC indicou em comunicado que Alto da Pina e Madragoa ganharam na categoria de Melhor Coreografia e o Bairro Alto a Melhor Cenografia.

Já o Melhor Figurino foi atribuído a Alfama e também a Madragoa, ao passo que Penha de França e São Vicente foram premiados na categoria de Melhor Letra.

Alfama e Alto do Pina ainda venceram o prémio de Melhor Musicalidade, enquanto a Melhor Composição Original foi atribuída a "Corte e Cose" da Penha de França.

O desfile da 88.º edição foi aberto pela convidada Marcha Popular Vale do Açor. De seguida, estreou-se a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa e as três marchas extraconcurso: "A Voz do Operário", Mercados e Santa Casa.