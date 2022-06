13 de junho 2022 às 12:41

Metallica sobre streaming de música: "Nós avisámos toda a gente que isto ia acontecer"

"Nós dissemos que a indústria musical iria perder 80% do seu valor, do seu poder e da sua influência. Quando estas mudanças ocorrem, ou se abanam as grades sem fazer mais nada ou segue-se em frente", disse o guitarrista da banda.