Holograma de António Variações dá concerto em Lisboa

Em formato holograma, António Variações irá regressar aos palcos, no dia 5 de julho, no Capitólio, em Lisboa, no espetáculo "Há Uma Noite Pra Passar".

O concerto, que surge 38 anos após a sua morte, irá ser acompanhado pela Banda do filme "Variações", e conta com Sérgio Praia, que dá vida a António Variações, e com os músicos Armando Teixeira, Duarte Cabaça, David Silva e Vasco Duarte. O espetáculo irá começar às 21h00 e a entrada custa 10 euros.

Será a primeira vez que um holograma de um artista português subirá aos palcos. O momento será guardado e recordado num filme-concerto com imagens recolhidas pelo público, com recurso ao sistema de captação de fotografia e vídeo de baixa luminosidade Nightography do telemóvel Galaxy S22 da Samsung, que, segundo diz a marca de tecnologia, em comunicado, "alia poderosos sensores de imagem à grande capacidade de processamento de Inteligência Artificial".