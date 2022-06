Costa diz que acordo assinado com Reino Unido será "fundamental para relançar a mais antiga aliança"

O primeiro-ministro, António Costa, visitou esta segunda-feira o seu homólogo britânico, Boris Johnson, e, num encontro que durou cerca de 45 minutos, onde também esteve presente o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, foi assinada uma declaração conjunta sobre cooperação bilateral entre os dois países.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do Governo afirmou que a "declaração conjunta será fundamental para relançar a mais antiga aliança que existe a nível mundial após o Brexit", uma vez que, além de ter sido das primeiras que os Estados-membros assinaram, é também "talvez a que abrange mais temas, desde as áreas da defesa, investigação, passando pelo investimento, comércio, até às tecnologias, transição digital e energias renováveis".

"São desafios com que estamos confrontados e que podemos responder a eles em conjunto. O facto de termos uma comunidade científica tão forte aqui no Reino Unido ajuda muito a estabelecer as pontes entre as nossas instituições científicas e universitárias", referiu ainda.

O primeiro-ministro afirmou ainda que o Reino Unido "tem vindo crescentemente a investir" em Portugal, "beneficiando as empresas britânicas das vantagens do Brexit no Reino Unido e as vantagens de continuarem na União Europeia por investirem em Portugal".

António Costa sublinhou que o Reino Unido tem "investido sobretudo na área das tecnologias".