Emirados proíbem filme de animação por cena de beijo entre duas pessoas do mesmo sexo

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram esta segunda-feira a proibição do filme de animação "Lightyear", da Pixar Studios, por conter uma cena de beijo entre duas pessoas do mesmo sexo.

"O filme de animação 'Lightyear', que tem estreia prevista para 16 de junho, não está autorizado a ser exibido em nenhum cinema dos Emirados Árabes Unidos, por violação das normas relacionadas ao conteúdo mediático vigentes nos Emirados Árabes Unidos", anunciou o Media Regulatory Office, através do Twitter.

Confrontado pela agência de notícias francesa AFP, o ministério não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre as "normas" violadas pelo 'Lightyear', já tendo sido afixados nas ruas do Dubai cartazes do filme.

O Estado do Golfo, note-se, que inclui o emirado de Dubai em particular e tem um Ministério da Tolerância, é relativamente liberal em comparação com os seus vizinhos. Mas continua governado por inúmeras restrições no aspeto político e social.

Assim, segundo aquele órgão dependente do Ministério da Cultura e Juventude, todos os filmes "estão sujeitos a acompanhamento e avaliação antes da data de exibição ao público de forma a garantir que os conteúdos difundidos sejam adequados no que diz respeito à classificação etária".

Há seis meses, o país tinha anunciado que os filmes exibidos nos seus cinemas não seriam mais alvos de censura, e sim apenas classificados de acordo com a idade dos espetadores, com uma nova categoria de obras proibidas para menores de 21 anos.

