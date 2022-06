Espanha. Pior onda de calor em junho em 20 anos atinge pico

A primeira vaga de calor do verão meteorológico atinge hoje o seu pico no sul da Península espanhola, afetando também, na quarta-feira, o centro e o norte do país e prolongando-se pelo menos até sábado.

Das 17 comunidades, 15 estão em alerta devido às altas temperaturas, com Andaluzia, Aragão, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid e Catalunha sob alerta laranja. Por outro lado, as Ilhas Baleares, Cantábria, Galiza, Múrcia, Navarra, País Basco, La Rioja e Comunidade Valenciana estão a amarelo, enquanto somente as Ilhas Canárias, Astúrias e as duas cidades autónomas são "poupadas do forno ibérico", como escreve o El País.

Em Portugal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de quarta-feira começará a chover em Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Castelo Branco, Guarda e Portalegre. Ainda assim, as temperaturas irão variar entre os 27 e os 34 graus Celsius (ºC).