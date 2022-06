Dois mortos e três feridos graves após despiste de viatura de sete lugares na A1

Um despiste de uma viatura de sete lugares provocou, esta quarta-feira, a morte de duas pessoas e ferimentos graves em três pessoas na A1, sentido Sul-Norte, no concelho de Santarém.

O acidente aconteceu no quilómetro 66,1, na zona do Cartaxo. Pelas 05h19, foi dado o alerta às autoridades, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa.

A mesma fonte também confirmou que os dois óbitos foram declarados no local e os feridos graves foram encaminhados para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e ao Hospital de Vila Franca de Xira”.

De indicar ainda que deste acidente resultou um ferido ligeiro.

No terreno estiveram 18 operacionais, entre elementos dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de oito veículos.