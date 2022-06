Banco de Portugal revê em alta crescimento do PIB para 6,3% este ano

O Banco de Portugal (BdP) prevê que a economia portuguesa chega 6,3% este ano, “refletindo um forte efeito de arrastamento associado ao crescimento ao longo de 2021, a dinâmica do primeiro trimestre do ano, mas também uma acentuada desaceleração no resto do ano”.

Nos anos seguintes, o crescimento recua para 2,6% em 2023 e 2% em 2024.

O banco liderado por Mário Centeno diz que “as projeções para 2022 a 2024 refletem a continuação da recuperação da economia portuguesa após o choque pandémico, num enquadramento externo agravado pela injustificada invasão russa da Ucrânia”.

Já a inflação deverá aumentar para os 5,9% em 2022, mas os preços deverão voltar a cair nos dois anos seguintes e a inflação deverá cair para 2,7% em 2023 e para 2% em 2024.

“O agravamento do enquadramento internacional condiciona a evolução da atividade. A economia portuguesa sofre impactos, diretos e indiretos, da invasão da Ucrânia, que resulta no aumento da incerteza, em maiores taxas de inflação e no acentuar das disrupções nas cadeias de produção globais”, alerta, no entanto o BdP.

E acrescenta que a “deterioração do contexto externo implicou revisões em baixa das taxas de variação em cadeia do PIB ao longo de 2022. Os efeitos dinâmicos destas revisões implicam um menor crescimento anual em 2023 relativamente ao anteriormente projetado”.

