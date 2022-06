Austin Butler diz que não consegue largar voz de Elvis Presley

"Não fiz mais nada durante dois anos, isso é um pedaço tão grande da minha vida. Não me surpreende que o sotaque se tenha agarrado a mim", disse o ator norte-americano de 30 anos, que interpreta o ícone do Rock and Roll no filme biográfico.





Depois de encarnar Elvis Presley no filme biográfico, Austin Butler diz que não consegue se livrar do sotaque sulista do cantor. Até os fãs já se aperceberam da mudança na voz do ator.

"Não fiz mais nada durante dois anos, isso é um pedaço tão grande da minha vida. Não me surpreende que o sotaque se tenha agarrado a mim", disse o ator norte-americano de 30 anos à revista Elle Austrália, quando questionado sobre a razão pela qual os fãs repararam na diferença drástica na voz a partir do momento em que se tornou por momentos no rei do Rock and Roll.

"Passamos tanto tempo obcecados por uma coisa, e é realmente como os hábitos musculares, a nossa voz pode mudar. É bastante espantoso. Eu sei que estou constantemente a mudar. Falem comigo daqui a 20 anos, depois de interpretar muitos papéis. Quem sabe como eu vou soar!”, afirmou Butler, que notou a sua dedicação tanto aos detalhes da voz de Elvis Presley, como aos pormenores da personalidade do cantor.

Ao considerar-se uma “pessoa tímida”, o ator disse que sentiu um “gatilho” quando subiu ao palco para cantar perante um conjunto de pessoas, enquanto incorporava a pele de Elvis.

Ainda assim, os artistas conectam-se a um nível emocional. Inesperadamente, Austin Butler descobriu que o cantor também perdeu a sua mãe quando tinha 23 anos. "Quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei arrepiado”, revelou Butler.

“Elvis” vai estrear no dia 23 de junho em Portugal, mas até chegar às salas de cinema, o filme recebeu a aprovação da mulher do rei do Rock and Rol, Priscilla Presley, que elogiou o papel de Austin Butler.