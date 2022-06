Amber Heard nega ter sido excluída de Aquaman

Depois do polémico processo em tribunal contra Johnny Depp e de terem surgido rumores de que seria excluída do filme "Aquaman and the Lost Kingdom", Amber Heard fez questão de vir repor a (sua) verdade dos factos.

Num comunicado à revista Variety, um representante da atriz de 36 anos afirmou que o "rumor continua igual desde o primeiro dia: impreciso, insensível e um pouco insano".

No primeiro filme de Aquaman, Amber Heard deu vida à super-heroína Mera, companheira do protagonista.