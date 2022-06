Acidente na A1 provoca um morto e um ferido ligeiro em Santa Iria da Azoia

A vítima mortal é uma mulher, com cerca de 70 anos de idade, e o ferido ligeiro foi assistido no local, sem necessidade de ser transportado ao hospital.





Um acidente entre dois veículos ligeiros provocou esta quinta-feira de manhã um morto e um ferido ligeiro na A1, em Santa Iria da Azoia, Lisboa.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse à agência Lusa que o alerta foi dado às 8h24, na sequência de uma colisão entre dois ligeiros de passageiros ao quilómetro seis da A1, no sentido sul/norte.

A vítima mortal é uma mulher, com cerca de 70 anos de idade, e o ferido ligeiro foi assistido no local, sem necessidade de ser transportado ao hospital. A circulação na A1 está condicionada no sentido Lisboa/Porto, fazendo-se apenas por uma das três vias existentes.