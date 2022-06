Ozzy Osbourne partilha música com fãs antes de ser operado

Ozzy Osbourne partilhou, através das redes sociais, um música bastante conhecida entre os fãs para eventualmente dizer um 'adeus' caso a cirurgia que fez recentemente corresse mal.

'I Love You All', tema com que encerra "Scream", álbum editado de 2010, foi a música escolhida pelo músico.

A esposa de Osbourne, porém, já disse, através das redes socias, que o artista "está bem e a recuperar". E deixou a mensagem: "o vosso amor significa tudo para ele".

O 'Príncipe das Trevas' também disse, através do Facebook, que se encontra a recupar em casa: "Estou agora em casa, vindo do hospital, a recuperar comodamente. Estou definitivamente a sentir o amor e apoio de todos os meus fãs e envio a todos um grande obrigado pelos vossos pensamentos, orações e desejos de felicidades durante a minha recuperação".