Morreu João Ferreira de Almeida, antigo presidente do ISCTE

O antigo presidente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e da Associação Portuguesa de Sociologia, João Ferreira de Almeida, morreu esta quinta-feira em Lisboa, informou o instituto.

Licenciado em Direito, pela Universidade de Lisboa, em 1964, João Ferreira de Almeida lecionou no ISCTE desde a sua fundação, em 1972. Em 1984, doutorou-se em Sociologia, na mesma instituição de ensino superior, tendo realizado provas de agregação em 1992.

Além de ter sido presidente do ISCTE, entre 1992 e 2005, foi presidente da Associação Portuguesa de Sociologia, membro do conselho consultivo da Junta Nacional de Investigação Científica, representante português na comissão permanente para as ciências sociais da European Science Foundation; membro do conselho científico para as ciências sociais e humanas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e diretor da revista Portuguese Journal of Social Science. Professor Emérito do ISCTE, em 2018 recebeu a 3 Medalhas de Mérito Científico, atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Em comunicado, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, lamentou profundamente a morte de João Ferreira de Almeida, salientando que o professor e investigador se “notabilizou pelo seu vasto trabalho académico e científico na área da Sociologia, em especial nas áreas de processos culturais e simbólicos, exclusão social, estudos rurais, educação e juventude, desenvolvimento económico e social, valores e representações sociais, e classes e estratificação social”.