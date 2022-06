16 de junho 2022 às 20:35

Ensino. PS aceita debater doutoramentos nos politécnicos

O PCP e o BE apresentaram igualmente propostas de diploma que preveem que os institutos politécnicos passem a poder conferir o grau de doutor. Já o PS ambiciona que, após a discussão na generalidade, no plenário da Assembleia da República, as propostas baixem à comissão de Educação e Ciência, sem votação, para poderem ser debatidas na especialidade.