Mulher apanhada com pistola de 9mm escondida na bagagem no Aeroporto de Lisboa

Uma mulher, de 25 anos, foi detida no Aeroporto de Lisboa, depois de as autoridades policiais terem detetado uma arma na sua bagagem. O caso ocorreu no passado dia 9, mas foi divulgado esta sexta-feira.

Foi após a passagem de uma mala pela máquina RX no controlo de bagagem que soou o alarme da suspeita de uma arma camuflada entre a roupa.

A PSP foi chamada e verificou que se tratava de uma arma de alarme transformada em arma de fogo de 9 mm e um carregador, segundo aquela autoridade policial.

"Foi percetível no RX uma mala suspeita de conter uma arma que não tinha sido declarada no balcão de Check-In. Após a reconciliação de bagagem, apurou-se ser uma arma de alarme transformada em arma de fogo de 9 mm e um carregador, dissimulados no meio da roupa", lê-se no comunicado da PSP.

Questionada sobre a posse da arma, a mulher afirmou que desconhecia a existência ou presença da arma.

Depois de ter sido detida, a mulher foi constituída arguida, tendo sido notificada para ser ouvida pela autoridade judiciária.