Ex-notário de Ponte da Barca retifica que não estava no cartório quando Luís Rufo falsificou documentos da licenciatura

Segundo avançou hoje o Nascer do Sol, o advogado Luís Rufo, que exerceu quase 30 anos sem ter licenciatura em direito, forjou esses documentos no Cartório Notarial de Ponte da Barca em 1987.





Artur Pinto, ex-notário de Ponte da Barca, cujo nome é referido no Nascer do Sol hoje impresso por ter sido o cartório onde Luís Rufo - advogado que exerceu quase 30 anos sem ter licenciatura – retificou, este sábado, ao nosso jornal que essa conferência foi feita no tempo do seu antecessor, Licínio Figueiredo.

Quando foi contactado pelo nosso jornal, Artur Pinto achou estranho a existência deste certificado, uma vez que exigia sempre que apresentassem o original.

Recorde-se que esta falsificação foi efetuada por Luís Rufo, no Notário de Ponte da Barca, em 1987 e, segundo a documentação agora enviada ao Nascer do Sol por Artur Pinto, este só foi colocado no cartório em 1999.