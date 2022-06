Criança envia carta com pedido de desculpa e dinheiro depois de ter roubado ovo Kinder a comerciante

A história do rapaz de 12 anos foi revelada pelo dono de uma mercearia, em San Marino, através de uma publicação na rede social Facebook. Para o comerciante, esta história "deveria de ser lida por muitos jovens" que, todos os dias, "por diversão ou desafio", roubam "batatas fritas, doces e outras coisas".





O arrependimento não mata, mas moí. Depois de ter roubado um ovo Kinder numa viagem a San Marino, um rapaz de 12 anos enviou uma carta ao dono da mercearia a pedir desculpa pela sua má conduta. Para compensar os danos causados ao negócio, o menino também entregou uma nota de 10 euros, juntamente com a carta.

“Recebi uma carta registada da Suíça, escrita à mão e com 10 euros lá dentro, com um pedido de desculpa de um pai cujo filho me roubou um ovo Kinder numa viagem”, começou por contar Danilo Chiaruzzi, dono da mercearia Alimentare Chiaruzzi, numa publicação na rede social Facebook.

Danilo Chiaruzzi disse ter ficado “sensibilizado” e que “esta história deveria de ser lida por muitos jovens que, diariamente, por diversão ou desafio, roubam-nos batatas fritas, doces e outras coisas".

Na carta, que foi escrita em alemão, a criança explicou que, por não ter dinheiro, roubou o chocolate. Arrependido pelo seu ato, decidiu pedir desculpa ‘à antiga’ com uma carta, ao assinalar que sabia que estava errado.

"O meu nome é Benjamin, tenho 12 anos, e sou da Suíça. No domingo, 30 de maio, entrei na sua loja. Como não tinha dinheiro, roubei um ovo Kinder. Sinto muito, sei que estava errado. Espero que possa perdoar-me porque eu gostaria de estar em paz consigo e com Deus", escreveu.

O dono da mercearia garantiu que vai dar uma resposta à criança “com um postal e um convite” para o visitar, prometendo “dar-lhe um aperto de mão”.

Este sábado, Danilo Chiaruzzi disse que Benjamin está “abundantemente perdoado”, numa nova publicação no Facebook, onde partilhou ainda uma fotografia de um postal e de um bolo típico de San Marino.

“Espero ver-te novamente em San Marino com a tua família. Espero que o teu gesto seja um exemplo para muitas crianças que roubam por diversão. A honestidade vence sempre”, considerou o comerciante.