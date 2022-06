Indivíduo rouba ambulância em Matosinhos e despista-se

Uma ambulância do INEM pertencente aos bombeiros voluntaários de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, foi roubada no Porto duranteum serviço na noite de sábado. O ladrão acabou por se despistar e embater num muro.

Numa publicação publicada na rede social Facebook, a coorporação escreve:

"Esta noite, por volta das 20:55 foi furtada uma Ambulância de Socorro (INEM) dos B. V. de S. Mamede Infesta enquanto prestava socorro a uma vítima de doença súbita na Rua Avelar Brotero (Bairro do Regado) no Porto. Um indivíduo na casa dos 40 anos pegou na Ambulância quando a sua tripulação prestava socorro a uma vitima. O mesmo seguiu por várias ruas da cidade do Porto (com sinalização luminosa e sonora ligada), acabando por se despistar embatendo contra um muro do antigo quartel das inspeções militares na R. da Constituição no Porto. Felizmente não houveram feridos envolvidos a não ser eventualmente o indivíduo que furtou a nossa Ambulâncias de Socorro".

Contactada pela agência Lusa, a corporação remeteu esclarecimentos para mais tarde, tendo a PSP do Porto adiantado que foram feitas "diligências" na sequência do acontecimento, com o objetivo de localizar o autor do roubo.