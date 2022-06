Portugal continua a ser país da UE com mais novos casos de covid-19 e o segundo do mundo

Atualmente, e como tem acontecido nas últimas semanas, Portugal é o país da União Europeia, e o segundo do mundo, com mais novos casos de covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

Portugal é também o país da UE com mais novas mortes diárias por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o terceiro no mundo, segundo dados do site Our World in Data.

Por outro lado, os novos contágios parecem estar em queda, média diária desceu de 2.380 por milhão de habitantes há duas semanas para 1.560 à data desta segunda-feira. Na União Europeia, segue-se a França, com 703; a Alemanha, com 685; o Luxemburgo (673) e a Grécia (614).

A nível mundial, é Taiwan quem tem a maior média de novos casos diários (2.410), seguida de Portugal, Austrália (1.060), Nova Zelândia (977) e Bahrain (814).

Em relação aos óbitos associados à covid-19, Portugal detém ainda a maior média da União Europeia, com 3,63, número em muito semelhante à média de há duas semanas que era de 3,68, segue-se a Finlândia, com 1,47; a Estónia, com 1,29; a Espanha, com 1,14; e Malta, com 1,11.

Em termos mundiais, Omã tem a maior média diária de novas mortes (10), seguida de Taiwan (6,29), Portugal, Uruguai (2,43) e Nova Zelândia (1,95).