Portugalidade – Alguma Música Contemporânea

por Roberto Cavaleiro

Percorrer a seção para Portugal de qualquer catálogo de música pode ser bastante desanimador. Alguns dos nossos compositores nacionais são tocados maioritariamente por músicos estrangeiros ou encontramos intérpretes nacionais a tocarem compositores estrangeiros. Por exemplo, três orquestras portuguesas (Nova Filarmónica, Orquestra Sinfónica e Orquestrado do Algarve) lançaram a 20 de Maio através da Naxos (8579130) uma compilação dirigida por Álvaro Cassuto de obras de sete compositores dos quais apenas um, Manuel Joly Braga Santos, é português.

No entanto, a mesma editora (Cat. 8579105) precedeu este CD há seis meses, lançando o estranhamente intitulado “Bows Up” que apresenta uma interpretação terrena e enérgica da Camerata Atlântica de Lisboa da (1) Sinfonietta para Cordas e Música para Cordas (dedicada a Béla Bartók) de Sérgio Azevedo (2) O Concerto Romântico de António Fragoso e (3) o Concerto para Cordas em Ré menor de Braga Santos que parece ecoar as obras do inglês Vaughan Williams. Liderados pela violinista Ana Beatriz Manzilla, a actuação do conjunto tem um ar contagiante de entusiasmo que me levou a tocar este CD várias vezes; especialmente adequado para noites quentes de verão no jardim!

Refrescante foi também o recital dado pelo pianista português Paulo Oliveira no seu disco de estreia também editado a 20 de Maio (Cat. ODRCD429) com o título “Iberian Impressions” em que habilmente liga obras recentes dos compositores portugueses e espanhóis Armando Fernandes, Isaac Albéniz, Pedro Branco. José da Motta e Xavier Montsalvatge. Nascido no norte de Portugal, Paulo Oliveira estudou com Sequeira Costa e é agora tutor sénior na academia nacional de estudos orquestrais em Lisboa. O seu estilo é competentemente aventureiro e pode ser comparado ao do falecido Nelson Freire, a cujo ápice da fama esse jovem músico pode ascender.

Admiradores do grande guitarrista João Torre do Valle lançaram um CD memorial (Cat. SPA11617684) que é uma compilação de gravações feitas durante a sua longa carreira. Conhecido carinhosamente pelos seus pares como O Zina, nunca fez um disco gravado em estúdio, preferindo exercitar as suas incríveis habilidades em locais públicos e privados para os quais foi convidado. Incluem-se fitas das suas aparições como solista com o Landesjugendorchester; harmonias íntimas com Jorge Fernando, Fernando Alvim e Rui Silveira; actuações na Fundação Portuguesa das Comunicações e no Teatro Nacional de São Carlos. Uma grande homenagem a um músico gentil e altamente habilidoso, infelizmente perdido.

Por último, e em total contraste, recomendo a sua audição para “Rádio Kriola: Reflexões sobre uma Identidade Portuguesa” que data de julho de 2018 (Cat. EUCD2802). Catorze canções como Canto de Pescador, o Caminho, Ninita, Yoru e Ondja são interpretadas com uma vitalidade surpreendente por Catarina dos Santos que interpreta as cores, ritmos e, claro, diferenças que contrastam os estilos do Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal . Jazz ideal para festas de verão!

Tomar 14-06-2022