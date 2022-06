TAP. Pilotos falam em "manipulação e propaganda"

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou a TAP de “manipulação e propaganda” e garantiu que iria acionar “todos os mecanismos legais” para contestar o que dizem estar a ser “incumprido”.

Num comunicado interno, os pilotos dizem que “se a capacidade da gestão da TAP igualasse pelo menos a capacidade de manipulação de informação e propaganda, a TAP estaria muito bem entregue, mas infelizmente não está”, lê-se na nota a que a Lusa teve acesso.

E acrescentam: “Chega até a parecer uma campanha de um partido político, mas desta vez, e mais uma vez, quem está a sofrer são todos os trabalhadores, e neste caso particular e sem comparação possível com as outras classes profissionais”.

O SPAC alerta ainda para “pecados” como redução de vencimentos e diz que vai pedir “a marcação, com a maior brevidade possível, de uma assembleia de empresa e de onde não pode sair algo diferente de uma medida de ação industrial que mostre que o problema nunca foram os pilotos, que aceitaram um corte de mais de 50% do seu salário, mas sim as sucessivas gestões danosas da empresa”.