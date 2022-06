21 de junho 2022 às 09:50

O Nascer do Sol convida-o a assitir à conferência 'Digitalização e Sustentabilidade'. Veja em direto

Conferência organizada pelo Nascer do SOL, em parceria com a Huawei Portugal e a Altice Portugal, vai focar temas como ‘tecnologia e sustentabilidade’ e ‘pilares da sociedade’. Encontro está marcado para esta terça-feira. Acompanhe em direto a partir das 10h live no Facebook.