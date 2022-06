Criança de três anos morre em Setúbal alegadamente vítima de maus-tratos

Uma criança de três anos morreu esta segunda-feira em Setúbal na sequência de alegados maus-tratos por parte da ama.

De acordo com a CNN Portugal, a menina esteve com ama entre os dias 15 e 20 de junho, sendo que, quando a mãe foi buscar a criança, esta apresentava ferimentos na boca e no nariz e ainda vários hematomas no corpo. A progenitora terá então questionado a cuidadora, que lhe disse que a criança tinha caído de uma cadeira no dia anterior.

A ama terá ainda dito à mãe da menina que lhe tinha administrado cinco mililitros do anti-histamínico Atarax.

A ocorrência foi registada pela PSP, tendo entretanto o caso ficado a cargo da PJ. Até ao momento, não existem detenções.

Com o agravamento do estado de saúde da criança, a mãe terá chamado o INEM, que acabou por declarar o óbito na tarde de terça-feira.

O corpo da menina vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.