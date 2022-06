Filha de Elon Musk em tribunal para retirar apelido do pai

A filha mais velha de Elon Musk, atualmente com 18 anos, deu início a um processo em tribunal para mudar a sua identidade de género e retirar o sobrenome do pai.

Vivian foi registada como Xavier, quando nasceu, mas agora quer passar a ser tratada como Vivian Jenna Wilson.

De acordo com a TMZ, o facto de querer eliminar o apelido "Musk" é explicado com o desejo de não se relacionar "com o pai biológico de forma alguma". A jovem, prentende assim passar a adotar o sobrenome da mãe, a escritora Justine Wilson.

Elon Musk é ainda pai de mais seis jovens. Fruto do relacionamento com Justine, que entretanto terminou, resultam Griffin, irmão gémeo de Vivian e os trigémeos Kai, Saxon e Damian, de 16.

Já resultante do relacionamento com a cantora Grimes são X AE A-XI, de 1 ano, e Exa Dark Sideræl, de 3 meses. Contudo, a união com a artista terminou antes do último filho nascer, através de uma barriga de aluguer.