Homem detido em Nova Iorque depois de serem encontrados ossos humanos na cave onde vivia

Um homem na casa dos 30 anos foi detido em Queens, Nova Iorque, depois de terem sido encontrados pelo seu pai restos mortais na cave da habitação - sendo que o homem vivia em casa do pai. A namorada do agora detido estava desaparecida há quatro meses e a polícia acredita que estes restos mortais possam ser dela.

De acordo com o New York Post, esta descoberta foi feita no passado sábado.

O homem de 65 anos chamou a polícia depois de encontrar restos mortais de uma pessoa dentro de um saco de plástico debaixo de placas de madeira, enquanto limpava a sua cave. Quando as autoridades chegaram ao local, o homem disse não fazer ideia de quem eram aqueles restos mortais, tendo o filho sido imediatamente levado sob custódia.

O New York Daily News identifica o proprietário da casa como Gilbert Legendre e avança que este, depois de sentir um odor forte, fez a descoberta macabra.

Várias fontes, citadas pela mesma publicação, adiantaram que o detido e a companheira sofriam ambos de esquizofrenia, o homem foi, por agora, acusado de ocultação de cadáver e adulteração de provas.