Prisão preventiva para homem que matou outro com recurso a um pau com pregos na ponta

O Tribunal de Portimão aplicou a um homem de 46 anos, suspeito de matar outro de 43 anos, a medida de coação de prisão preventiva. Os factos terão ocorrido no final da tarde de 14 de junho, na sequência de uma discussão relacionada com droga.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério Público (MP), a decisão foi tomada pelo Juízo de Instrução Criminal de Portimão, estando agora a investigação a cargo do departamento de Portimão da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), lê-se na nota.

Esta autoridade deteve, na passada terça-feira, o homem na zona de Lagos devido a "fortes suspeitas" da prática de um crime de homicídio qualificado.

De acordo com o MP, ao final de tarde de 14 de junho de 2022, "no interior de uma casa devoluta em Lagos, na sequência de uma discussão relacionada com droga, o detido munido com um vidro golpeou o pescoço da vitima, após o que, agarrou num pau com pregos na extremidade e desferiu pancadas na cabeça desta, ocasionando-lhe a morte".